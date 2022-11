Rimini si prepara al Natale tra mercatini e iniziative natalizie

Rimini si prepara al Natale e l’atmosfera delle feste comincia a scaldarsi con l’arrivo dei primi mercatini e in attesa dell’accensione delle luci in città (sabato 3 dicembre) e dell’allestimento dei presepi. Da sabato 26 novembre si accende il Mercatino dei Sogni di Natale allestito in via Poletti, nel cuore del centro storico, accanto a piazza Malatesta, dove le tradizionali casette di legno ospitano lavori artigianali, tipicamente natalizi, pezzi unici prodotti da maestri del rame e dell'argento, dell'argilla e terracotta, del legno, dei tessuti, della ceramica e del vetro. Si possono trovare anche dolci natalizi, i tradizionali prodotti di canapa ed i vini del progetto RiminiRebola. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli. Il mercatino, che rimarrà allestito fino a domenica 8 gennaio, è a cura di CNA Rimini e avrà questo orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9 - 13 / 15 - 20; sabato 9 - 21.30; domenica e festivi 10 - 21. Per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania i tradizionali mercatini natalizi si svolgeranno nel centro storico di Rimini, si potranno trovare tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e idee regalo. A partire dalla Fiera delle Domeniche di Dicembre, che si svolge nelle domeniche prima di Natale, 4, 11 e 18 dicembre tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Castelfidardo. Al Ponte di Tiberio, dall'11 al 24 dicembre, si potrà trovare invece la Fiera degli Alberi di Natale dove è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie. E ancora in Piazza Tre Martiri la tradizionale Fiera di Natale si svolge dal 15 dicembre al 6. Dal 9 al 24 dicembre la Fiera di Natale si estenderà anche su Corso d'Augusto e via IV Novembre (con esclusione delle giornate del mercoledì e del sabato in cui si svolge il mercato settimanale). Sabato 3 dicembre si accendono le luci sulla città: ottanta chilometri di luci, per 7 tipi di decoro differenti e 12 tipologie di diverse strutture a terra 3D, porteranno l’atmosfera delle feste da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi e il centro storico, fino alle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò. Luci tradizionali, luci calde di colore bianco, oro e rosso illuminano Piazza Cavour con un soffitto di stelle, il grande Platano accanto al teatro Galli e gli alberi della Piazza dei Sogni. Non mancheranno il grande albero di Natale in piazza Tre Martiri e piazza Cavour e gli angeli tridimensionali all’Arco d’Augusto. Composizioni natalizie luminose sulla piazza della stazione preparano una calda accoglienza a chi arriva in città, mentre un veliero luminoso illumina Piazzale Boscovich, tra la spiaggia e il porto. Ad accendere la magia del Natale (alle ore 17) un suggestivo conto alla rovescia che creerà che creerà l’attesa in pieno clima natalizio: marching band e cori natalizi per le vie del centro storico, una bella cartolina natalizia pensata anche per i più piccoli. Anche la zona balneare di Rimini propone iniziative natalizie e mercatini, a partire dal villaggio di Natale con la pista di pattinaggio in Piazzale Fellini, che apre i battenti da sabato 3 dicembre nel cuore di Marina Centro nella splendida cornice del Grand hotel. Un villaggio natalizio ‘vista mare’ con una pista di ghiaccio di 400 metri quadrati e le casette in legno con prodotti artigianali e gastronomici tipici locali e ogni tipo di dolciumi, per i più golosi. E ancora giostre e giochi per bambini fino all’animazione e agli spettacoli nel periodo delle festività. Orario apertura villaggio e pista di pattinaggio: feriali 14.30 – 22.00; festivi e prefestivi e vacanze scolastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00. L'accesso in pista e il noleggio pattini sono a pagamento. Info: 3356288262 Per la festa dell’Immacolata, l’8 dicembre, nell’antico Borgo San Giuliano, nei pressi del ponte di Tiberio, torna Borgosolidale, per un pomeriggio di solidarietà con il mercatino delle onlus riminesi. La manifestazione è stata pensata per dare visibilità al volontariato riminese ed ai tanti progetti sociali che porta avanti nel territorio. Per allietare il villaggio sono in programma anche animazioni musicali ed artisti di strada, cioccolata calda e vin brulè, e a conclusione l’attesa lotteria solidale, gratuita, per tutti i visitatori del villaggio. A cura di La Società de Borg aps e VolontaRomagna. Orario: dalle ore 15 alle 19. Info: www.societadeborg.it Sempre giovedì 8 dicembre, in via IV Novembre, a pochi passi dal Tempio Malatestiano, si svolgerà uno speciale della Mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte', in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale a cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli. Orario: dalle 10 alle 19 Info: assartisticamorripizzioli@legalmail.it In Piazza Pascoli a Viserba torna invece Wonderland, il villaggio del Natale con i suoi Mercatini di artigianato e prodotti tipicamente natalizi insieme alle iniziative di intrattenimento per tutte le età, aperto nelle giornate 3-4-8-10-11-17-18-24-26 dicembre, 6-7-8 gennaio 2023. Dodici giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali. Nel pomeriggio il villaggio si anima con spettacoli e intrattenimento per tutte le età e i bambini possono portare le letterine a Babbo Natale. Il mercatino è aperto dalle 10 alle 19.30. Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba A Torre Pedrera il 18 dicembre la località balneare a nord di Rimini sarà allietata dal Christmas Caroling. Secondo l’antica tradizione inglese, adulti ma soprattutto bambini passeranno di casa in casa, cantando le canzoni del Natale della tradizione sia in italiano che in inglese animando con canti natalizi le vie del paese. Orario: 16:30 - 18:30.

cs Comune di Rimini