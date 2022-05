Rimini si presenta al mondo attraverso le cartoline dell’Eurovision Song Contest

Rimini nella vetrina internazionale dell'Eurovision Song Contest. Saranno la spiaggia, Castel Sismondo e il Fellini Museum i luoghi del cuore della città di Rimini scelti per la video-cartolina della città che verrà messa in onda sulla Rai (e in diretta televisiva sui principali canali europei e sul network Eurovisione, oltre che in Paesi asiatici, oceanici, africani e dell'America del Nord) durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, che si svolge dal 10 al 14 maggio a Torino. Rimini potrà dunque presentarsi al mondo attraverso la kermesse musicale internazionale più seguita (è l'evento non sportivo più seguito al mondo): una vetrina promozionale dal potenziale unico, visto che la media di telespettatori dell'Eurovision Song Contest negli ultimi anni è stata di circa 180 milioni di persone. Un totale, quindi, di almeno 360 milioni di occhi si poseranno sulle immagini delle quaranta città selezionate per raccontare l'Italia da nord a sud. E il 12 maggio fra le città italiane scelte per rappresentare le bellezze del Bel Paese ci sarà anche Rimini, che si presenterà attraverso una cartolina di 40 secondi realizzata dal “drone Leo” che mostrerà la spiaggia al sorgere del sole, poi attraverserà il centro storico illuminato dalla luce del pomeriggio per arrivare al castello mentre si spengono le luci e si fa notte, quando all’improvviso, sulla facciata del castello apparirà il volto dell’artista internazionale che si esibirà sul palco, abbinato alla città di Rimini Tutti i 41 artisti dell’Eurovision sono infatti abbinati a una cartolina di una location italiana. Per l’Emilia Romagna le due città selezionate sono Rimini e Ravenna. Le cartoline sono filmati di 40 secondi circa che vengono trasmessi prima delle esibizioni degli artisti in gara e vanno indicativamente in onda nell’arco temporale dalle 21.20 alle 22.30 nelle prime 2 serate (Semifinali) e dalle 21.20 alle 23.15 nel corso della Serata Finale. Mentre sul palco si lavora in gran velocità per l’allestimento della scenografia, una presentazione video offre una visione di una delle preziosità del Paese che ospita la kermesse, dando modo ai telecronisti di ogni Paese di introdurre al pubblico l’artista in concorso. Le riprese del video sono state registrate da una troupe della Rai lo scorso 6 marzo a Rimini attraverso telecamere montate su due droni (di cui uno acrobatico) e una su cavalletto. Il video di Rimini si vedrà dunque il 12 maggio, durante la seconda semifinale, in diretta Tv e in abbinamento al gruppo svedese che è uno dei gruppi dati per favoriti dal ‘toto Eurovision’. Se la Svezia passerà la semifinale, il video di Rimini abbinato a questa nazione sarà mandato in onda anche in occasione della finalissima del 14 maggio. Non solo, la videocartolina della città, al termine del passaggio televisivo, sarà prontamente pubblicata sui canali social della Rai e di Eurovision: una ulteriore vetrina promozionale per la città di Rimini.

