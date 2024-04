Rimini, torna il Campo Lavoro missionario

Sabato 13 e domenica 14 aprile, torna il Campo Lavoro missionario, la grande raccolta di oggetti usati e materiali di recupero finalizzata a sostenere progetti umanitari nei paesi poveri del mondo e portare una boccata d’ossigeno alle tante situazioni di disagio presenti anche nella realtà riminese. Quella di questo 2024 sarà la 44ª edizione e, come accaduto l’anno passato, i sacchi gialli non avranno nessuna data impressa. Questo per poterli riutilizzare e non sprecarli, evitando, così, anche un inquinamento ambientale.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA Si raccolgono indumenti in buono stato, biancheria, calzature, libri, giocattoli, biciclette, elettrodomestici, oggetti per la casa, batterie al piombo, metalli e carta. Il consiglio è quello di riporre abiti e calzature in buono stato, libri, giocattoli e gli altri materiali dentro i sacchetti che saranno consegnati oppure dentro gli scatoloni, avendo cura di dividerli per tipologia. Per giocattoli, oggetti per la casa, piccoli elettrodomestici e altri oggetti rivendibili nelle bancarelle dell’usato, bisogna preparare scatoloni a parte indicando il contenuto. Non si raccolgono, per impossibilità di smaltimento: mobili e legnami, materassi, vetro, tv, frigoriferi, condizionatori, pneumatici, damigiane, bombole del gas.

CENTRI RACCOLTA Rimini Emilia, p.le ex Mercato Ortofrutticolo, via Emilia, zona Celle (348-459 3893 - 346-323 9052). Rimini Flaminia, parrocchia Cristo Re, via delle Officine, 65 (334-194 9744). Riccione, area Luna Park, viale Vespucci, 6 (353-427 0827). Santarcangelo di Romagna, area Campana, viale Marini (342-7177813). Villa Verucchio, piazzale Vecchia Chiesa, via Casale, 101 (328-7760898). Bellaria, parrocchia Santa Margherita, via San Mauro, 1 (338-3814381). Cattolica, solo raccolta porta a porta. Contattare il 338-316 0142 oppure il 339.311 4130

IL CONSIGLIO Non inserite all’interno del sacco giallo o delle scatole che donate al Campo, soldi o preziosi. L’ASTA Tra i tanti momenti che caratterizzeranno questa 44ª edizione ci sarà l’asta benefica che si terrà al Campo di Riccione dove, tra le 15 e le 18, sarà possibile acquistare cappellini, tute, e diversi gadget dei piloti della MotoGp donati da Mike, storico campolavorista e marshal del circuito ‘Marco Simoncelli’. VOCI IN MISSIONE Nel frattempo grande successo per il prologo del Campo, ‘Voci in concerto’, andato in scena domenica scorsa a Villa Lodi Fè di Riccione.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE “Volevo augurare a tutti i campolavoratori un buon inizio di questa nuova avventura per il 44° anniversario di un evento che negli anni ha saputo coinvolgere tutta la nostra cittadinanza. – sottolinea a poche ore dall’apertura il presidente dell’associazione Campo Lavoro, Gabriele Valentini - Quest’anno saremo baciati anche da un bel sole, con temperature calorose, sia per quanto riguarda quella prettamente climatica, sia per quella che anima tutti noi e che si respirerà all’interno dei vari Campi. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare coloro che hanno dato le aree private perché potesse essere realizzato il Campo: in particolare, a Riccione, la famiglia di Marina Ceschina per l’area del Luna Park, la Scm per l’ex area del mercato ortofrutticolo a Rimini Celle e la parrocchia di Cristo Re. Buon Campo a tutti”.

