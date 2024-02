Rimini, tutti gli appuntamenti della settimana

Rimini, tutti gli appuntamenti della settimana.

Rimini si prepara per una nuova settimana di eventi tra teatro, musica, cultura, mostre che si apre all’insegna delle manifestazioni fieristiche: dal 28 febbraio al 1° marzo, arriva KEY - The Energy Transition Expo e in contemporanea si svolge anche DPE - International Electricity Expo e ancora, sabato 2 e domenica 3 marzo, il Festival dell’Oriente animerà la Fiera di Rimini con danze, balli, spettacoli, cerimonie tradizionali, mostre, attività, corsi e tanto altro, per conoscere il fascino e alla bellezza del mondo Orientale, in due speciali weekend di marzo. La stagione di prosa continua al Teatro Galli, sabato 2 marzo con Frankenstein (a love story), una nuova produzione dei Motus, in debutto, che si ispira alla celebre gothic novel Frankenstein e a cui la compagnia riminese, punto di riferimento internazionale nelle arti performative, ha lavorato anche durante una residenza creativa ospitata nel teatro riminese. Da martedì 5 a giovedì 7 marzo, è la volta di Boston Marriage, piccolo capolavoro teatrale firmato da una voce tra le più rappresentative della scena americana, e premio Pulitzer nell ’84, David Mamet. Da non perdere la due giorni dedicata alla musica e a Giorgio Gaber: martedì 27 febbraio al teatro Galli va in scena lo spettacolo di concerto teatro Gaber, Gianni & Io, con Giuseppe Guarino e Gianni Donati che interpretano brani noti e meno noti tratti dal repertorio di Gaber accompagnati da un raffinato organico di musicisti con quintetto d’archi arrangiato dal maestro Marco Capicchioni, mentre lunedì 26 febbraio, al cinema Fulgor, verrà proiettato il film Io, noi e Gaber. Sarà presente Paolo dal Bon, presidente della Fondazione Gaber di Milano. Per la rassegna 'Libri da queste parti', curata dalla Biblioteca Gambalunga e dedicata alle novità editoriali del territorio, l’appuntamento è con Giorgio Vitari, che presenta ‘Il procuratore. La caccia, la preda’, Neos 2023, in dialogo con Roberto Sardo e con Maria Grazia Testoni e Giorgio Giovagnoli, per un omaggio a Gianna Di Caro (Evento in collaborazione con Acli Arte e Spettacolo). Il 5 marzo al cinema Fulgor continuano gli appuntamenti della formula concerto + film, con la proiezione del biopic “Bob Marley – One love” accompagnato dalla musica eseguita dal vivo. Infine, lunedì 4 marzo al Teatro degli Atti, un Omaggio a Lucio Dalla con un concerto, a cura di Rimini Classica, che vede Alberto Bastianelli voce, Massimo Marches alla chitarra, Mattia Guerra al pianoforte, Aldo Maria Zangheri alla viola e Luca Zangheri al violoncello. Per i più piccoli, ultimo appuntamento a Rimini con la rassegna "Sciroppo di teatro", dedicata alle famiglie per bambini a partire dai 3 anni. Domenica 3 marzo, al Teatro degli Atti, in collaborazione con il Comune di Rimini e Alcantara Teatro, sarà rappresentato lo spettacolo dal titolo Incomica – il (non)sense della vita, di Eccentrici Dadarò. Al Centro per le Famiglie continuano invece i laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini e martedì 27 febbraio sarà dedicato al mondo di carta. Infine, per la rassegna 'Junior cinema', dedicata ai bambini e alle famiglie, al Cinema Tiberio è proposto il film di animazione dal titolo ‘Arkie e la magia delle luci’. Tante anche le mostre da visitare, a partire dalla mostra fotografica dedicata a Giulietta Masina, And please stop crying, ospitata fino a lunedì 1° aprile al Palazzo del Fulgor, dove sono esposti 34 foto di scena sui set dei 7 film di Fellini in cui la Masina ha recitato, provenienti dagli archivi Penzo e Reporters Associati / Fondazione Cineteca di Bologna. Sempre al Palazzo del Fulgor, fino al 1 aprile, è possibile ammirare anche l’estro e il privato di Federico Fellini negli schizzi custoditi da “Lilian the Fighter”, una selezione di 30 disegni provenienti dalla collezione di Liliana Betti, storica collaboratrice di Federico Fellini, esposti in una mostra organizzata in collaborazione con Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna. Nella Sala Isotta a Castel Sismondo, ultimi giorni per visitare la grande mostra arrivata da Parigi a cura del Mémorial de la Shoah, I fumetti e la Shoah. L’immagine a servizio della memoria (fino al 10 marzo), che presenta oltre 2000 comics, manga e albi illustrati ispirati alla persecuzione degli ebrei sotto il Terzo Reich (in collaborazione con Fellini Museum), mentre nell’Ala Moderna del Museo della Città si può visitare la mostra del fotoreporter Giampiero Corelli, Domani faccio la brava. Donne, madri nelle carceri italiane, una cinquantina di fotografie di donne detenute nelle carceri da lui visitate. Fino al 23 marzo è inoltre possibile ammirare le fotografie in esposizione alla Galleria d’Arte Zamagni, dove Mario Flores mostra come abbia, non solo saputo cogliere l’attimo perfetto per un’immagine con un significato, ma come è andato oltre la superficie articolando incastri prospettici multipli.

cs Comune di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: