Rimini, una settimana per scoprire la città con passeggiate culturali a tema ispirate al Carnevale.

Una settimana di visite guidate all'insegna della cultura per festeggiare gli ultimi giorni di Carnevale e l’arrivo di San Valentino. Nella settimana clou del Carnevale, a Rimini sono tante le iniziative a tema che si concluderanno il giorno di martedì grasso. Tra queste non mancano le visite guidate per grandi, ma anche per i più piccoli, come propone VisitRimini con i suoi City Tour: 'Rimini Incredibile', la visita guidata dedicata alle famiglie e bambini rigorosamente in maschera (sabato 10 febbraio, ore 15.30) e Rimini Oscura, il Carnival Aperitour del martedì grasso (13 febbraio – già sold out) dedicato ai misteri di Rimini, quelli documentati da fatti storici e quelli nascosti dietro a leggende e dicerie, con al termine un piccolo aperitivo per un momento conviviale. Tra gli altri appuntamenti della settimana, da non perdere le visite organizzate dai Musei comunali tra il Teatro Galli, di cui è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto (domenica 11 febbraio, ore 11) e la Rimini sotterranea, che tutti i sabati offre l’opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli (sabato 10 febbraio, ore 17). Anticipa l’appuntamento di San Valentino, sabato 10 febbraio, un tour dedicato all’amore sulle tracce di Sigismondo e Isotta, a cura di VisitRimini che termina con un aperitivo, mentre domenica 11 febbraio si può partecipare alla Passeggiata culturale dedicata a diverse storie d’amore vissute a Rimini da celebri personaggi storici con Discover Rimini: oltre alla storia tra Sigismondo Pandolfo Malatesta e Isotta degli Atti non poteva mancare un riferimento a Federico Fellini e Giulietta Masina nei saloni storici del Grand Hotel di Rimini, dove verrà servito un tè all'inglese. E proprio domenica 11, il Grand Hotel di Rimini apre le sue porte agli innamorati anche al mattino con la Colazione Belle Epoque Love Edition, dolci prelibatezze accompagnate da musica dal vivo che contribuirà a creare un'atmosfera ancora più romantica. Inoltre, nel giorno della festa degli innamorati (mercoledì 14 febbraio), i Musei comunali di Rimini spalancano le porte invitando a condividere l’arte e la bellezza con una speciale promozione: l'ingresso 2x1 per tutte le coppie che si presentano alla biglietteria del Museo della Città, la Domus del Chirurgo, FM - Fellini Museum (Castello e Palazzo del Fulgor). Info: www.museicomunalirimini.it Durante la settimana, inoltre, è sempre possibile scoprire il Borgo San Giuliano, i luoghi felliniani o la città romana di Ariminum.

cs Comune di Rimini

