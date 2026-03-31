Rimodulazione temporanea dell’orario dell’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni

Rimodulazione temporanea dell’orario dell’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che, in via temporanea e limitatamente al periodo 1° aprile - 30 aprile 2026, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni sarà temporaneamente rimodulato. Gli uffici, situati al 3° piano (scala “E”) dell’Ospedale di Stato, saranno quindi aperti al pubblico:

Il lunedì e giovedì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30;

Il martedì, mercoledì e venerdì dalle 08:00 alle 12:30.

Gli appuntamenti già programmati, anche in fasce orarie diverse, restano confermati. Si ricorda che l’accesso agli uffici è garantito negli orari di apertura al pubblico, ma si raccomanda tuttavia, ove possibile, di prenotare preventivamente l’appuntamento tramite la piattaforma online della Pubblica Amministrazione “BOOK PA”, raggiungibile dal sito gov.sm. Per informazioni e aggiornamenti si può contattare il numero 994427 oppure inviare una email a infopensioni@iss.sm.

C.s. - ISS

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