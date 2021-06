Rinascimento Rimini sulle candidature a sindaco

Rinascimento Rimini sulle candidature a sindaco.

Rinascimento è parte di un progetto civico di centrodestra con una visione più ampia che intende costruire la svolta civica a Rimini e per questo Vittorio Sgarbi al tavolo nazionale della coalizione sosterrà la candidatura dell’artista Davide Frisoni in una città che si candida a capitale italiana della cultura 2024. Davide Frisoni è l’unico “ Civico” che ha maturato una esperienza amministrativa in una coalizione di maggioranza con l’unico scopo di offrire competenze e donare alla città uno sguardo di artista in grado di occuparsi delle scelte culturali. Se l’essere stato Presidente della Commissione Cultura a Rimini è una discriminante lo si dica chiaramente. Sono deluso nell’apprendere dalla stampa che lunedì nell’incontro nazionale dove verranno proposti i candidati sindaci, nella rosa dei candidati per Rimini i referenti politici Riminesi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega non abbiano inserito Davide Frisoni.

cs Cosimo Iaia Coordinatore Regionale Rinascimento

