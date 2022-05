Rinforzi Estivi, Sap: "Inviato il doppio del personale rispetto lo scorso anno"

La stagione estiva è alle porte, si inizia a parlare di sicurezza del territorio. Il SAP ha iniziato da tempo a sensibilizzare la Politica e l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza sulle grandi difficoltà patite dall’apparato della sicurezza e quindi da tutto il territorio, negli anni passati, sulla necessità di rivedere gli invii di personale e soprattutto l’apertura dei punti di appoggio a Bellaria e Riccione. Grande l’impegno dei Questori al fine di far recepire le gravose necessità, e proficuo il lavoro delle ultime settimane del Questore Lavezzaro ai primi accenni di difficoltà sul territorio. I rinforzi arriveranno, il doppio dello scorso anno, il segnale di attenzione che ci attendavamo è arrivato. Saranno 75 gli operatori destinati al rinforzo della Questura e per le esigenze di Bellaria e Riccione, inoltre sono previste altre 8 unità tra Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale. Arriveranno nella prima quindicina di luglio e si tratterranno fino a fine agosto. Queste le parole del segretario provinciale del SAP Roberto Mazzini commentando i numeri delle aggregazioni estive 2022 – continueremo ad sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di allungare il periodo di permanenza degli operatori di rinforzo e confidando in una definitiva nuova valutazione delle necessità di questo stupendo territorio votato al turismo continueremo a chiedere per gli anni a venire un graduale aumento del personale.

c.s. Sindacato autonomo di Polizia Rimini