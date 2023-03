Ringraziamenti per la Campagna di Pasqua ASLEM in favore dell'Oncologia ISS

L'Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne lancia la tradizionale campagna di Pasqua: prodotti solidali, in particolare uova di cioccolato e colombe, il cui ricavato sarà utilizzato per il miglioramento del Day Hospital Oncologico e Oncoematologico dell’Istituto Sicurezza Sociale. Questa mattina, all'ingresso dell'Ospedale di Stato, la Presidente dell'Associazione Patrizia Cavalli insieme al Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta, al Direttore Generale dell'ISS Francesco Bevere e al Direttore della UOC Oncologia Mario Nicolini, hanno inaugurato questa importante iniziativa, che durerà fino a domenica e toccherà diversi punti del territorio. “Quest’anno a maggior ragione è importante aderire da parte di tutti i cittadini alla raccolta promossa da ASLEM attraverso la vendita di uova e colombe - dichiara il Segretario di Stato Roberto Ciavatta -. Le loro attività sono sempre importantissime, ma quest’anno ancora di più, perché tutto viene destinato al reparto di Oncologia e al suo Day Hospital.” “La campagna pasquale dell’ASLEM si conferma un importante appuntamento per la comunità sammarinese e un ulteriore esempio dell’impegno e della generosità che dedicano costantemente le Associazioni di volontariato in ambito sanitario – rimarca il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Fin dai primi momenti del mio mandato ho sottolineato l’importanza fondamentale del ruolo che le Associazioni possono svolgere per l’intero sistema sanitario sammarinese, anche nel supporto alla struttura e ai professionisti. Questo aspetto sarà ulteriormente valorizzato al completamento dei lavori per il nuovo Day Hospital Oncologico”. In questi giorni l’ASLEM sarà presente con i propri volontari nei seguenti punti:  Venerdì 31 Marzo, all’Ingresso dell’Ospedale di Stato, all’ingresso del Discount La Sociale e all’ingresso della Titancoop di Valdragone;  Sabato 1° Aprile, al Centro Commerciale Azzurro, all’ingresso della Titancoop di Dogana e delle COAL di Fiorentino, Dogana, Cailungo e Acquaviva;  Domenica 2 Aprile, all’ingresso delle COAL di Fiorentino, Dogana e al Centro Commerciale Azzurro.

Cs - ISS e SdS Sanità