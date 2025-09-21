Ringraziamento per il sostegno all'acquisto del nuovo gioco da esterno installato presso le scuole elementari di Faetano

La Giunta di Castello e gli insegnanti della Scuola Elementare di Faetano desiderano esprimere a tutti voi un sincero e profondo ringraziamento per aver donato un nuovo gioco da esterno alla scuola. L’iniziativa è il risultato di una raccolta fondi che ha visto la partecipazione attiva e generosa di cittadini, associazioni e imprese locali. Grazie alla vostra generosità e alla vostra vicinanza, i bambini possono ora disporre di uno spazio rinnovato e arricchito, dove vivere momenti di gioco, condivisione e crescita. Questo gesto di vicinanza assume per tutti noi un valore ancora più significativo, poiché il progetto è stato realizzato in ricordo della nostra cara Jenni, che considerava la scuola la sua casa e ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Il contributo dei genitori e delle persone a lei care rappresenta non solo un sostegno concreto, ma anche una testimonianza viva dell’affetto e della stima che Jenni ha saputo ispirare con il suo lavoro e con la sua persona. Un ringraziamento speciale va inoltre all’AASLP, che con grande disponibilità si sono occupati delle valutazioni preliminari, dell’allestimento e della messa in sicurezza del gioco, contribuendo in maniera fondamentale all’attuazione di questo progetto. A primavera organizzeremo un evento per ritrovarci insieme e ricordare Jenni nel parco che verrà dedicato a lei, arricchito e valorizzato dal lavoro dei bambini e dal profondo affetto che tante persone di Faetano, e non solo, nutrono per lei. Con profonda gratitudine, vi ringraziamo per aver reso possibile la realizzazione di un’iniziativa che custodisce memoria, significato e futuro. Con stima e riconoscenza.



c.s. La Giunta di Castello e gli insegnanti della Scuola Elementare di Faetano

