Rinnovata la convenzione con le strutture private per l’infanzia

Il Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e la Direzione Unica Scuola dell'Infanzia e Nido per l'Infanzia nella persona del Dirigente Francesco Giacomini hanno siglato questa mattina il rinnovo della convenzione con le strutture private sammarinesi per la prima infanzia, accreditate all’accoglienza di bambini (tra i 12 e i 36 mesi di età) individuati dal Servizio Pubblico secondo l’ordine delle graduatorie previste. Le strutture riconosciute sono l’Asilo Nido “Il Bosco Incantato” e gli Spazio Bambini “Il Maggiolino”, “Il Ponte di Stelle” e “Tana Libera Tutti”. La convenzione determina gli obblighi del gestore e gli impegni dell’ente pubblico, le regole di accesso alle strutture, le condizioni per l’iscrizione, le rette e i contributi pubblici riconosciuti. “La Segreteria di Stato e le istituzioni –ha spiegato il Segretario di Stato Andrea Belluzzi a margine dell’incontro- riconosco il determinante ruolo sussidiario degli asili privati per famiglie e giovani coppie con bambini piccoli. Il rinnovo della convenzione è un atto a sostegno della natalità e del welfare del Paese”.

cs Segreteria alla Pubblica Istruzione