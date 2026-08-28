Rinnovato il contratto del pubblico impiego: più potere d’acquisto e una PA pronta a cambiare

La firma dell’accordo per il pubblico impiego è una buona notizia per migliaia di lavoratori e per le loro famiglie. Il riconoscimento del 3% per il 2025 e l’anticipo del 2% per il 2026 rappresentano un primo passo importante per recuperare almeno una parte del potere d’acquisto perso negli ultimi anni. Dal 2014 a oggi i prezzi sono aumentati di oltre il 20%, mentre le retribuzioni dei dipendenti pubblici sono cresciute molto meno e sono aumentati anche i contributi a carico dei lavoratori. Dietro questi numeri ci sono le famiglie: la spesa, le bollette, i mutui, gli affitti e un costo della vita diventato più pesante. Per il PSD difendere il potere d’acquisto di chi lavora è una priorità, nel settore privato come in quello pubblico. Per questo consideriamo importante il risultato raggiunto e il lavoro portato avanti dal Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi, insieme alla delegazione di Governo, alla Funzione Pubblica e alle organizzazioni sindacali. Quando parliamo di pubblico impiego parliamo anche dei servizi di tutti. Pubblici sono l’ospedale nel quale ci curiamo, le scuole nelle quali crescono i nostri figli, la sicurezza, la cura delle strade e tanti servizi che utilizziamo ogni giorno. Valorizzare il lavoro pubblico significa migliorare la qualità dei servizi e la vita di tutto il Paese. L’accordo economico è un primo passo. Adesso si apre la seconda parte di questo percorso: trasformare la Pubblica Amministrazione per preparare San Marino all’Accordo di Associazione e al mercato unico europeo. Servirà una PA più semplice e veloce, capace di utilizzare le nuove tecnologie, valorizzare professionalità e responsabilità e rispondere meglio alle esigenze di cittadini e imprese. Il percorso europeo richiederà un salto di qualità: una Pubblica Amministrazione moderna, capace di accompagnare il cambiamento del Paese. Il PSD sarà dalla parte dei lavoratori e delle loro famiglie, nella difesa delle retribuzioni e del potere d’acquisto, e sarà impegnato perché questa nuova stagione contrattuale accompagni la trasformazione della PA. Lavoratori valorizzati e servizi migliori per tutti: le due cose devono andare insieme.

C.s. - Partito dei Socialisti e dei Democratici







