Rinnovato il gemellaggio tra il Castello di Serravalle e la città di Huangshan

Il 12 ottobre una delegazione composta da 5 membri si è recata nella Repubblica di San Marino per suggellare il patto di gemellaggio tra il Castello di Serravalle e la città di Huangshan. Tale patto dà continuità a quanto instaurato nel 1999 dal compianto Gian Franco Terenzi, che ne è stato precursore; sulla linea da lui tracciata, il gemellaggio tra le due città è stato rinnovato. La Giunta di Castello di Serravalle ringrazia sentitamente l’Associazione di amicizia San Marino Cina e la sua Presidente Barbara Terenzi, che ha coordinato assieme alla Giunta la visita e si pone sempre come grande interlocutore tra San Marino e la realtà cinese come reale ponte e riferimento tra i due Paesi. La delegazione è stata ricevuta a Palazzo Begni dall’Ambasciatore Dario Galassi, dove sono stati intrattenuti rapporti diplomatici. Si è poi proseguito con la visita guidata a Palazzo Pubblico e alla sede dell’Associzione di Amicizia San Marino Cina dove si trova il Museo di Arte e Cultura Cinese. Infine, la visita è stata suggellata con la firma, da parte del Capitano di Castello Andrea Crescentini e di Mr. ZUO Long, Deputy Secretary of Huangshan Municipal Party Committee, del rinnovo del patto di gemellaggio tra le due città, con conseguente scambio di doni tra le due delegazioni. Il gemellaggio tra Serravalle e Huangshan rappresenta un ponte di amicizia e cooperazione che rafforza i legami tra San Marino e la Cina. Proseguire la strada tracciata da Gian Franco Terenzi significa custodire la sua visione e il suo impegno per il dialogo internazionale, rinnovando l’importanza di questi legami per le nostre comunità e per le future generazioni.



c.s. La Giunta di Castello di Serravalle









