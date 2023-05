Rinnovo del debito, Osla: "Ora massimo impegno per lo sviluppo economico"

Il recente rinnovo del debito pubblico per la Repubblica di San Marino, con 350 milioni di euro ottenuti al 6,5% di interessi, apre a una serie di riflessioni. Preso atto che ciò fosse l’unico modo per ripagare la precedente emissione di 340 milioni con scadenza febbraio 2024, dobbiamo altresì constatare che per il nostro Paese sta diventando sempre più costoso questo indebitamento. La congiuntura internazionale - aumento dei tassi di interesse a seguito dell’aumento dell’inflazione - unita al rating affidatoci dalle agenzie internazionali - che ci quotano nella fascia “non investment grade” - si traducono in decine di milioni di euro all’anno per il pagamento dei soli interessi, che devono quindi trovare copertura nel bilancio dello stato. A fronte di questa situazione, diventa ancora più vitale investire tempo e risorse nello sviluppo dell’economia, unico mondo che può rendere sostenibile il debito e mettere in sicurezza i conti pubblici. Solo un percorso di crescita economica nel rispetto delle normative internazionali potrà portare l’indebitamento del paese su una traiettoria di sostenibilità. Sia perché l’aumento del PIL comporta una naturale diminuzione del rapporto debito/PIL – fattore di prima importanza nella valutazione di sostenibilità – sia perché la crescita economica comporta aumento della ricchezza diffusa, posti di lavoro e gettito fiscale e contributivo. A tal proposito, tutte le riforme di cui si parla da tempo e tutti gli investimenti possibili devono andare necessariamente in questa direzione. Occorre inoltre che le Istituzioni mettano in atto condizioni favorevoli per fare impresa e quindi creare occupazione. A partire dal completamento della riforma del lavoro con gli aspetti che devono essere normati da Decreto delegato e dalla riduzione della burocrazia. Ricordiamo infatti che lo sviluppo delle imprese, sia già insediate sia di nuovo insediamento, è il motore che genera occupazione. Auspichiamo quindi il raggiungimento di condizioni competitive, almeno quanto quelle dei paesi con i quali le nostre imprese si trovano a competere quotidianamente. Parimenti occorre attuare un intelligente e coraggioso contenimento della spesa pubblica, tema che purtroppo non sembra nell’agenda politica. In gioco non ci sono le rivendicazioni di qualche categoria di lavoratori ma l’intero paese. Di fronte a sfide di questa portata non è pensabile procrastinare le scelte.

c.s. OSLA