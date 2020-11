Rinnovo Presidenza e Direzione del PDCS

Ieri sera giovedì 19 novembre, il PDCS ha convocato il Consiglio Centrale secondo la composizione che è scaturita dal 21° Congresso Generale celebrato il 23/25 ottobre u.s. Nella serata si è proceduto al completamento degli adempimenti statutari con la designazione del Presidente del Consiglio Centrale, del Presidente del Comitato dei Garanti e con l’indicazione di 8 membri del Consiglio Centrale che entrano a far parte della Direzione insieme ai membri di diritto. È stato nominato per acclamazione quale Presidente del Consiglio Centrale Pasquale Valentini, mentre la presidenza del Comitato dei Garanti è stata affidata a Pier Domenico Lonfernini. Fanno il loro ingresso in Direzione Sara Ugolini, Marina Forcellini, Daniele Sammarini, Leonardo Simoncini, Lucia Tamagnini, Marina Corsi, Rino Colombo Canti e Stefano Pari. Il Segretario Politico Gian Carlo Venturini in un breve intervento ha ribadito la soddisfazione per la ricchezza di contenuti e di partecipazione che ha caratterizzato i lavori del 21° Congresso Generale, a conferma della vitalità di un Partito che, fedele agli ideali che lo costituiscono, sente tutta la responsabilità di un impegno forte e concreto nell’affronto della difficile situazione che il Paese sta vivendo.

c.s. Pdcs