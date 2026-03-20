Rinnovo Protocollo d’Intesa tra la Repubblica di San Marino e la Diocesi San Marino – Montefeltro

Si è svolta nel pomeriggio del 19 marzo presso il Palazzo del Governo la cerimonia ufficiale di firma del Protocollo d’Intesa tra la Segreteria di Stato per il Turismo e la Diocesi di San Marino–Montefeltro, con il rinnovo dell’accordo siglato dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, e da S.E. Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino–Montefeltro. Il Protocollo ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo della spiritualità nel territorio sammarinese e nel Montefeltro, attraverso il consolidamento di una sinergia stabile per la valorizzazione degli itinerari di fede e per la gestione e promozione del patrimonio storico-religioso. In particolare, l’intesa intende favorire la conoscenza e la fruizione di chiese, santuari e beni religiosi presenti sul territorio, promuovendo al contempo la tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale legato alla tradizione spirituale e culturale della Repubblica di San Marino. Tra gli obiettivi perseguiti rientrano lo sviluppo di percorsi di pellegrinaggio e cammini spirituali, nonché l’inserimento della Repubblica di San Marino all’interno delle principali reti europee dedicate ai cammini religiosi. Il turismo della spiritualità risponde infatti alle nuove esigenze dei viaggiatori, sempre più orientati verso esperienze di alto significato spirituale e umano. In continuità con il Protocollo d’Intesa siglato il 21 ottobre 2021 tra la Segreteria di Stato per il Turismo e la Diocesi di San Marino–Montefeltro, le parti firmatarie hanno ritenuto opportuno aggiornare e rafforzare tale collaborazione, ridefinendo l’approccio dal tradizionale “turismo religioso” verso una visione più ampia e contemporanea di “turismo della spiritualità”, in linea con le evoluzioni del settore a livello nazionale ed europeo. In questa prospettiva sono stati avviati contatti e collaborazioni con importanti realtà del turismo spirituale e del pellegrinaggio, sia a livello nazionale – tra cui i Comuni di Loreto, Assisi e Chiusi della Verna – sia internazionale, con realtà quali St. Francis Ways, riconosciuto lo scorso maggio 2025 dal Consiglio d’Europa quale Cammino Spirituale, e Santiago de Compostela, con l’obiettivo di sviluppare reti di cammini e progetti integrati di valorizzazione territoriale. La collaborazione tra Segreteria di Stato e Diocesi si fonda su un modello di governance condivisa, che prevede un tavolo permanente di coordinamento finalizzato alla definizione di strategie comuni per eventi, iniziative culturali e attività di promozione turistica. Tra i risultati più significativi di questo percorso si colloca l’inserimento, lo scorso febbraio, del Cammino del Santo Marino nella sezione dedicata ai percorsi giubilari del 2025, riconoscimento che ne rafforza il valore ecclesiale e ne amplia la visibilità internazionale. Sempre nello scorso febbraio è stata inoltre presentata la guida “Sulle orme del Santo Marino – Peregrinatio Marini”, un itinerario spirituale che ripercorre i luoghi legati alla figura del Santo Fondatore e alla tradizione sammarinese. Attraverso questo protocollo si intende quindi rafforzare una collaborazione strutturata per promuovere e sviluppare il turismo della spiritualità, valorizzare il patrimonio ecclesiastico e favorire la realizzazione di percorsi culturali e spirituali legati alla storia e alla tradizione sammarinese.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







