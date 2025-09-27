Rinviata l’Udienza Pubblica per la discussione per l’ammissibilità del referendum

Si rende noto ai firmatari del referendum agevolato dal Partito Socialista e alla cittadinanza, che in data 11 settembre è stata trasmessa, al Legale Rappresentante del Comitato Promotore, copia conforme del Decreto 10/9/2025 con cui veniva fissata la data del 22 settembre per “l’udienza pubblica per l’ammissibilità del referendum sopra citato per il giorno di lunedì 22 settembre 2025 alle ore 14,00.” Si ricorda che il quesito proposto recita: “Volete voi che l’Accordo di Associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea sia reso esecutivo esclusivamente in seguito ad approvazione da parte dei cittadini tramite referendum confermativo di iniziativa consiliare a norma dell’art. 26 della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n° 1?” In data 19 settembre il Legale Rappresentante del Comitato Promotore, riceveva una nuova comunicazione con cui, il Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme rendeva noto che “Visto il Decreto 10 settembre 2025, n° 12 con cui veniva fissata l’Udienza Pubblica per la discussione dell’ammissibilità del referendum, rilevato che per cause di forza maggiore due membri del Collegio risultano impossibilitati a raggiungere la sede dell’Udienza; Rinvia l’Udienza Pubblica di discussione per l’ammissibilità del referendum precedentemente fissata per il giorno lunedì 22 settembre 2025 alle ore 14,00 a lunedì 6 ottobre alle ore 11,30.”



c.s. Ufficio Stampa Partito Socialista