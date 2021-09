Rinviata la conferenza di apertura del secondo ciclo anniversario dantesco

Il Comitato sammarinese per le celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri comunica che, per una sopraggiunta indisponibilità della relatrice, la conferenza "Lume v'è dato a bene e a malizia e libero voler - Percorso dantesco alla scoperta del dono della libertà", che la professoressa Meris Monti avrebbe dovuto tenere al Teatro Titano questa sera alle ore 21, viene rinviata a mercoledì 24 novembre, stesso luogo e medesimo orario. Il prossimo appuntamento dell’Anno Dantesco è per mercoledì 20 ottobre, sempre alle 21:00 al Teatro Titano: in tale occasione Rita Canarezza, operatrice culturale degli Istituti Culturali - Galleria Nazionale San Marino - condurrà i presenti in un inedito viaggio alla scoperta dei legami tra Dante Alighieri e le opere del celebre artista contemporaneo Luigi Ontani.

Cs Congresso di Stato

