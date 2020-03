Rinviati gli spettacoli del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

Rinviati gli spettacoli del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli rende noto agli appassionati e a coloro i quali hanno chiesto una ulteriore replica della commedia “Al pasteini d’là felicità”, che purtroppo la replica prevista per il mese di marzo, causa l’emergenza sanitaria in atto, non potrà essere allestita. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ha valutato problematica anche l’eventuale possibilità di procrastinare a data da destinarsi la replica in programma per il mese di marzo e quindi di ritenere chiusa la stagione 2019/2020. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli si scusa con gli appassionati che ancora non avevano avuto la possibilità di vedere la commedia rappresentata per la prima volta il 5 febbraio 2020, ma la scelta fatta non dipende ovviamente dalla nostra volontà ma da cause superiori. Cogliamo l’occasione per ringraziare il pubblico che con la sua numerosa e calorosa presenza ha decretato il successo della rappresentazione ”Al pasteini d’là felicità” di Raffaele Caianiello e diamo appuntamento a tutti per la prossima stagione teatrale.

L’UFFICIO STAMPA



I più letti della settimana: