Rinviato a data da destinarsi il Concerto del M° Francesco Libetta del 2 dicembre 2025

Rinviato a data da destinarsi il Concerto del M° Francesco Libetta del 2 dicembre 2025.

Annunciamo che il programmato Concerto del M° Francesco Libetta del 2 dicembre 2025 è rinviato a data da destinarsi. Il concerto conclusivo della Rassegna Musicale d’Autunno 2025 per ragioni di carattere medico dovrà necessariamente essere riprogrammato nei primi mesi del 2026. Qualche giorno fa il M° Libetta ha comunicato alla Direzione Artistica della Rassegna, il M° Augusto Ciavatta, la sua indisponibilità a raggiungere San Marino per serie e giustificate ragioni mediche. “Abbiamo sperato di poter confermare ugualmente l’appuntamento - dichiara il M° Ciavatta - ma la prolungata e delicata degenza hanno impedito al M° Libetta di viaggiare. Come già successo in occasione del Covid -19, tutti i concerti programmati della Rassegna Musicale d’Autunno, rinviati per varie ragioni, verranno recuperati nei primi mesi del 2026. Nell’augurare pronta guarigione al M° Libetta siamo altresì dispiaciuti per questi anomali disguidi, anche se imprevedibili, per la nostra Rassegna”. Prossimi appuntamenti con la Camerata del Titano, martedì 23 e venerdì 26 dicembre per i due concerti in occasione delle celebrazioni per la 40^ edizione del Concerto di Santo Stefano.

Comunicato stampa

Camerata del Titano

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: