Rinviato il concerto Cecilia, volgi uno sguardo della Rassegna Musicale d'Autunno

22 nov 2025
Carissimi amici, causa neve abbiamo deciso di RINVIARE il concerto CECILIA, VOLGI UN SGUARDO in programma per la 27^ Rassegna Musicale d’Autunno, oggi, sabato 22 novembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Francesco a San Marino La decisione di rinviare il concerto, sofferta ma necessaria, è dovuta alle avverse condizioni del clima (neve) che impedirebbero a molti di poter arrivare comodamente nel centro storico di San Marino. Comunicheremo quanto prima la nuova data nella quale sarà possibile ascoltare quattro magnifici interpreti in un repertorio davvero interessante e bello. Buona Musica a tutti.

Associazione Musicale Camerata del Titano





Riproduzione riservata ©

