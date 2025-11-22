Rinviato il concerto Cecilia, volgi uno sguardo della Rassegna Musicale d'Autunno

Carissimi amici, causa neve abbiamo deciso di RINVIARE il concerto CECILIA, VOLGI UN SGUARDO in programma per la 27^ Rassegna Musicale d’Autunno, oggi, sabato 22 novembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Francesco a San Marino La decisione di rinviare il concerto, sofferta ma necessaria, è dovuta alle avverse condizioni del clima (neve) che impedirebbero a molti di poter arrivare comodamente nel centro storico di San Marino. Comunicheremo quanto prima la nuova data nella quale sarà possibile ascoltare quattro magnifici interpreti in un repertorio davvero interessante e bello. Buona Musica a tutti.

Associazione Musicale Camerata del Titano

