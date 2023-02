Rinviato l'incontro pubblico previsto al Castello di Serravalle

La Giunta di Castello di Serravalle informa la cittadinanza che l'incontro pubblico previsto per questa sera (giovedì 9 Febbraio) alle ore 21.00 presso la Casa del Castello in cui si sarebbero dovute fare considerazioni e valutazioni di intervento sulla problematica dei colombi e dei piccioni di città, causa maltempo è rinviata a giovedì 23 Febbraio sempre alle ore 21.00 si ringrazia per la condivisione

cs Roberto Ercolani



