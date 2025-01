RINVIATO Nei microstati i rapporti sociali possono influenzare la giustizia? Il tema in una ricerca

RINVIATO L'EVENTO

Come garantire l’applicazione dei principi fondamentali dello Stato di diritto, per esempio l’indipendenza e l’imparzialità dell’amministrazione della giustizia, nelle piccole realtà come San Marino, caratterizzate da relazioni sociali particolari e molto strette? L’argomento verrà affrontato giovedì 30 gennaio in un convegno organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in programma dalle ore 15 in via Salita alla Rocca 44, nel centro storico del Titano. L’iniziativa si svilupperà sulla base di una ricerca interdisciplinare condotta dall’Ateneo e focalizzata sui microstati: “L’intenzione è capire come lo Stato di diritto viene garantito in realtà di dimensioni ridotte”, spiega Paolo Pascucci, direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese, che coordinerà il convegno . “Nei piccoli Paesi, dove ci si conosce un po’ tutti, certe dinamiche possono diventare critiche e rischiano di minare la certezza e l’effettività del diritto. Occorre quindi fare attenzione, per mantenere separate l’attività della giustizia e le relazioni presenti nella società fra amici, familiari e così via. Durante l’incontro, fra le altre cose, verranno approfondite le possibilità presenti sul fronte della formazione per fornire principi e conoscenze a giudici, avvocati e altri professionisti del settore”. I risultati della ricerca, condotta dalla docente Daniela Piana dell’Università di Bologna, oltre a stimolare il confronto verranno inclusi in un ebook attualmente in fase di pubblicazione in lingua inglese. Di qui il titolo scelto per l’iniziativa, “Anchoring rule of law in small States: the role of cultural and professional foundations”, per sottolineare l’orizzonte internazionale di un’analisi valida per diversi territori del mondo. Previsti, oltre agli interventi di Pascucci e Piana, i contributi del dirigente del Tribunale di San Marino, Giovanni Canzio, del Rettore dell’Ateneo, Corrado Petrocelli, del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, del presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai, Alfredo Nicolini. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm nella sezione “eventi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

cs Jeffrey Zani