Rinvio del primo incontro "San Marino verso l'Europa"

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in considerazione delle condizione meteorologiche di questi ultimi giorni e delle conseguenti difficoltà dovute agli ingenti accumuli nevosi, informa che è stato rimandato l’evento “San Marino verso l’Europa” previsto per il pomeriggio di domani, mercoledì 25 gennaio alle ore 18 presso il Teatro Titano. A tal riguardo, si renderanno note in tempi utili la data e sede del prossimo incontro. Si rammenta che si tratta del primo di una serie di sei incontri patrocinati della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ed organizzati e promossi dalla Società Unione Mutuo Soccorso, in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino e con il supporto di Cassa di Risparmio.

Cs - SdS Affari Esteri