Rinvio del primo incontro "San Marino verso l'Europa"

Rinvio del primo incontro "San Marino verso l'Europa".

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in considerazione delle condizione meteorologiche di questi ultimi giorni e delle conseguenti difficoltà dovute agli ingenti accumuli nevosi, informa che è stato rimandato l’evento “San Marino verso l’Europa” previsto per il pomeriggio di domani, mercoledì 25 gennaio alle ore 18 presso il Teatro Titano. A tal riguardo, si renderanno note in tempi utili la data e sede del prossimo incontro. Si rammenta che si tratta del primo di una serie di sei incontri patrocinati della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ed organizzati e promossi dalla Società Unione Mutuo Soccorso, in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino e con il supporto di Cassa di Risparmio.

Cs - SdS Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: