Rinvio spettacolo 'Esterina Centovestiti'

Rinvio spettacolo 'Esterina Centovestiti'.

San Marino Teatro comunica che, a causa delle condizioni metereologiche avverse previste per il week end, in relazione al rischio di nevicate e alle eventuali difficoltà che si potrebbero creare per gli spostamenti e i parcheggi, lo spettacolo " ESTERINA CENTOVESTITI" , facente parte della Rassegna “Famiglie a Teatro”, che si sarebbe dovuto tenere al Teatro Concordia domenica 26 febbraio alle ore 16.30 è RINVIATO a data da destinarsi.

Cs - San Marino Teatro

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: