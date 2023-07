Riordino Fognature: Assoconsumatori incontrano famiglie Fiorentino

È in agenda nel tardo pomeriggio di domani presso la sede della Centrale Sindacale Unitaria l’incontro tra le associazioni consumatori sammarinesi e le famiglie del Castello di Fiorentino interessate al riordino delle fognature. Riordino richiesto dall’Azienda di Stato ai Servizi (AASS) e che consiste nella separazione delle acque chiare dalle acque scure con l’installazione di una vasca biologica. L’appuntamento, spiegano le associazioni, segue l’incontro con l’Azienda di Stato ai Servizi che è servito a delineare la mappatura e una prima stima degli interventi. Sono circa 50 i nuclei famigliari di Fiorentino interessati alla separazione delle reti fognarie e le associazioni consumatori si stanno adoperando per mantenere costante il rapporto tra la direzione dell’azienda e i cittadini interessati e per agevolare le soluzioni più idonee ed economicamente meno gravose.

cs Sportello Consumatori, ASDICO e UCS