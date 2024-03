Riparte da Roma l'espansione Marlù in questo 2024

Marlù ha inaugurato lo scorso sabato pomeriggio un nuovo negozio a Roma Fiumicino. L’azienda di gioielli in acciaio ha aperto il suo ottavo store nella Capitale e per farlo sceglie il Parco Da Vinci, il Parco Commerciale più grande d'Italia, interamente all’aperto, nonché tra i più grandi d’Europa. L’espansione retail di Marlù in Italia e nella Capitale afferma sempre di più come la nuova categoria merceologica creata da Marlù sia al di fuori dei tradizionali settori di bigiotteria e gioielleria, ha aperto la strada ad una nuova concezione dell’accessorio moda: è innegabile che Marlù risponda ad un’esigenza, quella di avere un gioiello per tutti i giorni. Chi acquista e indossa Marlù lo fa consapevolmente, sceglie di esprimere se stesso e i suoi molteplici modi di essere, senza rinunciare al valore del prodotto, qualità prêt-à-porter per tutti. Tante le collezioni, tanti gli stili e i mood che Marlù propone: con Marlù si supera ogni differenza di genere, identità e stile di vita, tutti possono indossarli e dire al mondo, nel quotidiano, chi sono. Marta Fabbri, responsabile governance Marlù, sottolinea l'importanza del coinvolgimento di imprenditori che credono nel progetto Marlù: “le aperture sul territorio nazionale di così tanti imprenditori che ripongono fiducia nel nostro progetto imprenditoriale rappresentano un segnale concreto, contribuiscono allo sviluppo della nostra rete franchising, alla nostra espansione, e lo fanno credendo nei valori che Marlù incarna e nella qualità del nostro prodotto”. Il Centro Commerciale Da Vinci conta oltre 100 negozi con insegne prestigiose a livello nazionale e internazionale, interamente all’aperto, inserito in un contesto verde e urban dedicato al relax, alle famiglie, allo shopping e al tempo libero. Non solo un Parco Commerciale, ma un posto di ritrovo dove potersi dedicare, oltre che agli acquisti, alla socialità – con molte iniziative organizzate con il coinvolgimento del territorio, degli enti locali, delle associazioni no profit – e fare lunghe passeggiate all’aperto in un’atmosfera familiare, confermandosi un punto di riferimento del territorio.

