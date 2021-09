Riparte dalla Spagna il Festival Internazionale della magia di San Marino

Il Festival Internazionale della magia di San Marino riparte con la collaborazione del più grande festival di magia al mondo che si tiene a Vitoria Gasteiz nei paesi baschi. Gabriel e Magica Gilly sono invitati speciali come rappresentanti del festival di San Marino che da qualche anno è gemellato con questa realtà spagnola. Confermato anche il premio "Magialdia 2022" che verrà consegnato dall'organizzatore José Angel Suarez che sarà presente a San Marino con tutto il suo staff ad un partecipante al concorso "Trofeo Arzilli" che si svolge al palazzo congressi Kursaal nell'ambito del Festival Internazionale della magia previsto per i giorni 11/12/13 marzo 2022. Il premio Magialdia consiste nell'essere scritturati ad esibirsi nel sopracitato festival spagnolo. Ricordiamo che grazie a tale collaborazione già diversi maghi partecipanti al concorso "Trofeo Arzilli" hanno avuto la grande opportunità di esibirsi in tale prestigioso contesto. Magialdia è anche una grande opportunità per vedere numeri di magia in anteprima mondiale e selezionarli per il Festival di San Marino che vuole come da tradizione essere all'avanguardia presentando il meglio della magia contemporanea. Gabriel invitato sul palco ha raccontato San Marino e il suo festival ai maghi spagnoli. Appuntamento quindi a San Marino con il 23°Festival della magia che dopo due anni di arrestoL forzato vuole ripartire alla grande !!! Stay Tuned

