Riparte il Cinema Concordia con i grandi film e le grandi visioni

Riparte il Cinema Concordia con i grandi film e le grandi visioni.

Al via dal 16 settembre la stagione cinematografica al Cinema Concordia con grandi e attese novità, film imperdibili rivolti al pubblico più ampio e attesissime prime visioni. Si parte giovedì 16 con una prima visione assoluta in contemporanea con l’uscita nelle sale italiane il colossal Dune diretto da Denis Villeneuve, remake ancor più grandioso del film tratto dal romanzo di Frank Herbert, diretto da David Linch. Un’epopea fantascientifica con un cast stellare composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Zendaya,J avier Bardem, Jason Momoa. Il secondo della settimana sarà l’opera prima in veste di regista dell’attore poliedrico Viggo Mortessen, acclamata da pubblico e critica Falling- storia di un padre, un meraviglioso e toccante film intimo che racconta la tragedia di uomo che rifiuta di vivere con la stessa tenacia con cui rifiuta di morire, dipanata nel rapporto difficile tra padre e figlio. Dal 23 un’altra prima visione attesa da tempo: Space Jam – The new legends dove la superstar dell'NBA LeBron James farà squadra con Bugs Bunny e il resto dei Looney Tunes per questo sequel diretto da Malcolm D. Lee. E’ possibile acquistare i biglietti o le CINECARD (da 5 o da 10 ingressi) sul sito www.sanmarinocinema.sm oppure presso la biglietteria del Cinema Concordia. Chi sarà in possesso di CINECARD attiva (ovvero con ingressi ancora da effettuare), oppure ne acquisterà una nuova, dovrà presentarsi in biglietteria dove, previa verifica dei requisiti, gli verrà rilasciato l’apposito biglietto omaggio. A ogni CINECARD corrisponde un solo ingresso per proiezione.

Per info e biglietti: www.sanmarinocinema.sm / email: sanmarinocinema@pa.sm

Facebook: San Marino Cinema - Cinema Concordia tel. 0549 883030

C.s. Istituti Culturali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: