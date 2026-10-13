Riparte il laboratorio di teatro “VOCI” a Fiorentino in collaborazione con il Centro Sociale e gli Istituti Culturali. Teatro come libertà, emozione, gioco ed appartenenza. Un itinerario per conoscersi, stare insieme, liberare la mente. Il laboratorio è aperto a tutte le persone, di diversa provenienza, età ed esperienza, è un avvicinamento al teatro con un focus particolare al lavoro in gruppo. Il percorso prevede le tecniche teatrali di base come espressione corporea, la presenza scenica, uso della voce, improvvisazione, respirazione e rilassamento. I partecipanti, tramite il piacevole gioco drammatico, possono dar voce alla loro realtà, alle loro esperienze, emozioni, paure e desideri saranno coinvolti in prima persona. Essere disposti quindi a ridere, sognare, rimettersi in gioco è una prova di grande e invidiabile maturità. L’attività teatrale è vista come ulteriore occasione per comunicare, per esprimere, per capire e conoscere gli altri e se stessi, per maturare liberamente il proprio rapporto con il mondo. I partecipanti recuperano stimoli e motivazioni per comprendere e apprendere: possono mettere sé stessi in ciò che fanno, possono conoscersi e farsi riconoscere all’interno di un sistema di regole, individuali e di gruppo, che garantiscono il rispetto e la valorizzazione delle diverse personalità. Condotto da Ute Zimmermann, attrice e regista. Il Laboratorio Teatrale del Centro Sociale di Fiorentino partirà mercoledì 7 ottobre 2026 ore 20.30 con la presentazione del percorso. Info 3356955109/ute@teatrozimmermann.it Il primo incontro è gratuito.

Comunicato stampa







