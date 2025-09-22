Dopo lo strepitoso successo di Lisistrara al Teatro Titano, riparte il Laboratorio di Teatro “VOCI”, in collaborazione con il Centro Sociale di Fiorentino e gli Istituti Culturali. Teatro come libertà, emozione, gioco ed appartenenza. Un itinerario per conoscersi, stare insieme e liberare la mente. Il laboratorio, aperto a tutte le persone, di diversa provenienza, età ed esperienza, è un avvicinamento al teatro con un focus particolare al lavoro di gruppo. Il percorso prevede le tecniche teatrali di base, come l'espressione corporea, la presenza scenica, l'uso della voce, la maschera, la narrazione, l'improvvisazione, la respirazione e il rilassamento. I partecipanti, tramite il piacevole gioco drammatico, possono dare voce alla loro realtà, alle loro esperienze, emozioni, paure e desideri e saranno coinvolti in prima persona. Essere disposti quindi a ridere, a sognare, a rimettersi in gioco, è una prova di grande e invidiabile maturità. L’attività teatrale è vista come ulteriore occasione per comunicare, per esprimere, per capire e conoscere gli altri e se stessi, per maturare liberamente il proprio rapporto con il mondo. I partecipanti recuperano stimoli e motivazioni per comprendere e apprendere: possono mettere se stessi in ciò che fanno, possono conoscersi e farsi riconoscere, all’interno di un sistema di regole individuali e di gruppo, che garantiscono il rispetto e la valorizzazione delle diverse personalità. Quest'anno la scelta è caduta sull'elaborazione della antica leggenda “ Il Cerchio di Gesso”: E' possibile praticare la bontà quando tutto attorno a noi parla il linguaggio dell'odio? Le brave persone vivono anche nei periodi più sanguinosi. Una donna fugge nel bel mezzo della guerra con un bambino in braccio. Chi la rifiuterà? Chi l'accetterà? I toni della narrazione scenica permettono, con quel misto di riso e serietà, di dire la verità su abusi ed ingiustizie. Condotto da Ute Zimmermann, attrice, regista ed insegnante, il Laboratorio Teatrale partirà mercoledi 24 settembre presso il Centro Sociale di Fiorentino alle ore 20.30. Il primo incontro è gratuito.

C.s. - Laboratorio di Teatro “VOCI”







