Riparte l’Accademia Contadina, il ciclo di incontri di Terra di San Marino, per una “cultura che nutre”

Sabato 16 marzo il primo incontro della seconda edizione di Accademia Contadina, iniziativa di formazione di Terra di San Marino. Non un semplice percorso di formazione, ma una vera e propria “Accademia” in cui valorizzare tutto il patrimonio di conoscenze ed esperienze del Consorzio Terra di San Marino e allo stesso tempo promuovere la cultura e le tradizioni rurali, diffondendolo sia tra gli addetti ai lavori che a tutta la popolazione: “L’obiettivo resta sempre ambizioso”, spiega la Presidente Aida Maria Adele Selva, “è accrescere nella comunità sammarinese la consapevolezza che tutto ciò rappresenti un valore, non con lo sguardo rivolto al passato, ma per il ruolo che questo settore ha nella società moderna e lo avrà ancora di più in futuro”. “Non un corso specifico”, spiega il Coordinatore dei corsi Flavio Benedettini, “ma un percorso completo che toccherà molteplici aspetti dell’attività agricola e diverse filiere che si sviluppano sul nostro territorio. Iniziamo il 16 marzo con “La potatura dell’olivo ”. il primo incontro condotto dal dottor Stefano Cerni introduce all' importanza che l'olivicoltura ha da sempre ricoperto nella storia, soffermandosi sul ciclo di vita di questa meravigliosa ed incredibile pianta ed analizzando gli obbiettivi, i vantaggi e le metodologie di una buona potatura Nel pomeriggio lezione pratica in campo, in cui verranno mostrate le corrette tecniche di potatura a cui seguirà l'esercizio pratico. Sabato 13 aprile ritorna l’Orto che vorrei, si prosegue con il focus sugli oli essenziali sabato 18 maggio, corsi che già l’anno scorso hanno riscosso un notevole successo unitamente a tutti gli altri proposti. Date ancora da definire per l’appuntamento con “i segreti della carne” e in particolare quali tagli scegliere e come utilizzarli per le grigliate estive, poi l’ABC del vino, il miele in cucina, alla scoperta del tartufo, coltiviamo il terreno con metodi biologici per finire con le tecniche di potatura delle piante da frutto e specie forestali. Una vera “Accademia Contadina” che anche quest’anno vede in prima linea il coinvolgimento di tutte le Cooperative che fanno parte del Consorzio, il supporto dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e la partecipazione di autorevoli relatori del settore. Maggiori informazioni sui corsi sono disponibili sul sito del Consorzio Terra di San Marino e sui canali social.

cs Consorzio Terra di San Marino