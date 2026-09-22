Riparte la nuova stagione di cinema al Concordia

Dopo la pausa estiva, il Cinema Concordia riapre le sue porte e dà il via a una nuova stagione di proiezioni e appuntamenti dedicati al pubblico. Il primo appuntamento è in programma giovedì 24 settembre alle ore 21.00 con la presentazione di I Colori della Tempesta, film diretto da Roberto Dordit e ispirato alla storia vera di Pasquale Rotondi, il giovane soprintendente delle Marche che durante la Seconda guerra mondiale fu protagonista della cosiddetta “Operazione Salvataggio”, riuscendo a mettere al sicuro circa 10.000 opere d’arte dalle bombe e dalle razzie naziste. Tra i capolavori custoditi nelle fortezze del Montefeltro figuravano La Tempesta di Giorgione e La Cena in Emmaus di Caravaggio.

La realizzazione del film ha visto il coinvolgimento della Repubblica di San Marino, con la collaborazione della Segreteria di Stato per il Turismo, nell’ambito delle attività di valorizzazione del territorio e di promozione del settore audiovisivo. La serata sarà introdotta dal regista Roberto Dordit, che racconterà alcuni aspetti legati alla realizzazione del film, e dalla dott.ssa Roberta Aliventi, che illustrerà l’importanza della figura di Pasquale Rotondi nella storia della tutela del patrimonio artistico italiano. L’ingresso sarà gratuito. La programmazione di I Colori della Tempesta proseguirà poi regolarmente fino a sabato 26 settembre, secondo gli orari previsti dal calendario.

Domenica 27 settembre alle ore 18.00, il Cinema Concordia ospiterà una serata speciale della Mediateca di San Marino, con la proiezione di Edward Mani di Forbice di Tim Burton, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film inaugura la rassegna “FUORI POSTO. Quando lo strano non trova posto nel mondo”, un percorso dedicato a personaggi e storie che raccontano la diversità, il sentirsi fuori dagli schemi e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo. La rassegna proseguirà successivamente al Centro Sociale di Fiorentino. Al termine della proiezione è previsto un piccolo rinfresco per festeggiare il ritorno delle attività della Mediateca. L’ingresso alla serata sarà gratuito.

Da lunedì 28 settembre alle ore 21.00, il Cinema Concordia torna a proporre sul grande schermo le nuove uscite cinematografiche, con Tony – Diario di un giovane cuoco, film diretto da Matt Johnson e interpretato da Dominic Sessa, Antonio Banderas e Leo Woodall. Ambientato nell’estate del 1975, il film racconta la giovinezza di Anthony Bourdain, chef e scrittore statunitense che sarebbe diventato uno dei più noti narratori del mondo della cucina, dei viaggi e delle culture. La stagione proseguirà nelle settimane successive con nuovi titoli e prime visioni, tra cui Amore e incantesimi 2, che vede il ritorno di Sandra Bullock e Nicole Kidman nei ruoli delle sorelle Owens, e il nuovo live action Disney Oceania.

Con la riapertura del Cinema Concordia prende così il via una nuova stagione sul grande schermo, con film, incontri e appuntamenti pensati per accompagnare il pubblico durante i prossimi mesi e offrire occasioni diverse per tornare a vivere il cinema in sala.

c.s. Istituti Culturali







