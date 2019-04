Ripartono da oggi i voli Ryanair con la tratta Varsavia-Rimini

Partono da oggi, lunedì 1 aprile, i collegamenti con Ryanair dall’aeroporto di Rimini della Summer 2019, con il primo volo in arrivo da Varsavia, alle 22.15 e ripartenza alle 22.40. E da domani, martedì 2, al via anche il collegamento con la nuova tratta per Cracovia, alle 12.05 con ripartenza alle 12.30. Riprende inoltre il volo che collega Rimini con Londra (Stansted) due volte a settimana, mentre dal 4 aprile si volerà nuovamente alla volta di Kaunas, in Lituania. Dal 3 maggio, infine, sarà inaugurata la nuova tratta per e da Budapest. Anche quest’anno dunque grazie all’accordo tra AIRiminum 2014, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino e Ryanair, la programmazione della compagnia irlandese da Rimini per l’estate 2019 offre ben 5 destinazioni, tra cui le 2 nuove rotte per Cracovia e Budapest. “Ripartono oggi i voli Ryanair della Summer 2019 – dichiara Leonardo Corbucci, AD di AIRiminum – con la nostra soddisfazione di aver fatto nel primo anno un buon lavoro, riuscendo a convincere la compagnia ad estendere la durata dell’accordo con l’Aeroporto di Rimini fino al 2024 e ad aumentare dal 2019 le destinazioni, aggiungendone due nuove, e i voli settimanali passando da cinque a nove nel periodo della Summer. L’obiettivo sarà convincere Ryanair ad estendere i voli anche nella stagione invernale e per questo abbiamo bisogno anche delle risposte del territorio, che si sostanzino in prenotazioni e acquisto di biglietti verso le destinazioni servite dalla compagnia irlandese”.



