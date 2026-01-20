TV LIVE ·
Ripartono i corsi di Teatro e Danza della Scuola di Teatro e Danza Creativa Bradipoteatar

20 gen 2026
L’Associazione Bradipoteatar vi invita alle lezioni dei corsi di Teatro e Danza che inizieranno da lunedì 26 gennaio 2026. Le lezioni sono divise per fasce di età a partire dai 3 anni in su e si svolgono nello Spazio Bradipoteatar situato in Via Rio Cerbiano, 10 a Murata e nei locali della Palestra della Scuola Elementare di Serravalle, solo per Teatro, per permettere una sede alternativa sul territorio della Repubblica. I corsi sono pensati per stimolare creatività, espressività e crescita personale attraverso il linguaggio della scena. Le attività offrono un ambiente educativo e coinvolgente, in cui i partecipanti potranno sviluppare talento e fantasia, fiducia in sé e capacità di lavorare in gruppo. I corsi sono strutturati in incontri settimanali, con percorsi differenziati in base all’età. Puoi trovare lezioni di Teatro, Movimento Creativo, Danza Moderna, Contemporary Urban e K-pop con particolare attenzione al divertimento e alla formazione artistica. Per iscriversi, avere informazioni e per prenotare la lezione di prova basta mandare un messaggio whatsapp al 335.7339768 o spedire un’e-mail all’indirizzo bradipoteatar@bradipoteatar.com.

C.s. - Associazione Bradipoteatar




