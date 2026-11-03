Ripartono le attività extrascolastiche per l’anno 2027: un’offerta rinnovata per bambini e ragazzi

Ripartono le attività extrascolastiche per l’anno 2027: un’offerta rinnovata per bambini e ragazzi.

La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e il Dipartimento Istruzione e Cultura – Sezione Attività Extrascolastiche e Centri Estivi – annunciano la ripartenza del programma di attività extrascolastiche dedicato alle alunne e agli alunni delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie della Repubblica di San Marino per il periodo da gennaio a maggio 2027. Variegate e articolate sono le proposte formulate per i ragazzi più grandi delle Scuole Medie, che spaziano dal gioco da tavolo in ludoteca alla scoperta del territorio con i trekking, valorizzazione degli ambienti scolastici con i murales, gruppi di studio guidati da docenti per l'apprendimento cooperativo, senza dimenticare la ricerca del benessere psico fisico grazie a dei laboratori a tema. Per le bambine e i bambini delle Scuole Elementari l'offerta comprende un ricco ventaglio di attività artistiche e manuali, arti circensi, laboratori STEM, esplorazione della natura e del paesaggio, ma anche momenti dedicati alla musica, all'uncinetto, alla lingua e cultura cinese e al teatro. In tutte le proposte un'attenzione particolare è stata riservata al tema del benessere personale, della scoperta e della gestione delle emozioni. Le proposte si articolano in sei incontri monosettimanali della durata di due ore ciascuno. Le preiscrizioni ai corsi dovranno essere effettuate tramite l'applicativo SiceWeb dal 9 al 15 novembre 2026. La conferma dell'avvenuta iscrizione verrà comunicata via e- mail il 23 novembre 2026, mentre il pagamento, pari a 30€ per singolo corso, dovrà essere perfezionato dal 23 al 29 novembre così da rendere effettiva la partecipazione. I dettagli trasmessi alle famiglie sono consultabili nei file inviati tramite Registro Elettronico e sul portale ufficiale www.istruzioneecultura.sm.

Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura

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