Ripartono le preiscrizioni per "Giochiamo allo Sport" A.S. 2026-2027 Aperte le adesioni online dal 29 settembre all’11 ottobre per le attività sportive pomeridiane rivolte agli alunni della Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola Superiore e Centro di Formazione Professionale.

Ripartono le preiscrizioni per "Giochiamo allo Sport" A.S. 2026-2027.

Il Dipartimento Istruzione e Cultura – Attività Extrascolastiche e Centri Estivi annuncia la ripartenza del progetto pomeridiano “Giochiamo allo Sport” per l’Anno Scolastico 2026-2027. Le attività, dirette dalla referente Prof.ssa Veronica Valentini, prenderanno il via il 3 novembre 2026 e si concluderanno il 31 maggio 2027.

Il progetto offre un’ampia gamma di discipline sportive destinate a studentesse e studenti di ogni ordine scolastico, promosse con l’obiettivo di incoraggiare uno stile di vita attivo, la socializzazione e il benessere fisico:

Scuola Elementare: Incontri a cadenza settimanale (della durata di 1 ora e mezza) presso le palestre delle singole Scuole Elementari. Prima dell'attività è previsto un momento dedicato alla merenda (fornita dalla famiglia). Il programma prevede inoltre un'uscita nel corso dell'anno.

Costo: € 25,00 all'anno.

Costo: € 25,00 all'anno. Scuola Media: Attività svolte una o due volte a settimana (della durata di 2 ore, indicativamente dalle 13:05 alle 15:05 o 15:15-16:45) con momenti dedicati al pranzo al sacco. Un ricco ventaglio di specialità tra cui Calisthenics e circuito funzionale, Atletica Leggera, Pallavolo, Calcio e sport di squadra, Sport con racchette, Taekwondo e Ginnastica, Nuoto e sport acquatici, Volley/Beach Volley/Beach Tennis. Le attività si terranno presso la Palestra di Fonte dell'Ovo, la Palestra e Piscina Multieventi, la Palestra Casadei, il Campo Beach Volley e le strutture di Serravalle.

Costo: € 25,00/anno per corsi monosettimanali, € 40,00/anno per corsi bisettimanali.

Costo: € 25,00/anno per corsi monosettimanali, € 40,00/anno per corsi bisettimanali. Scuola Superiore e Centro di Formazione Professionale: Gruppo pomeridiano dedicato a Calisthenics, circuiti funzionali e potenziamento muscolare. Gli allenamenti si terranno il venerdì dalle 15:05 alle 17:05 presso la Palestra di Fonte dell'Ovo.

Costo: € 25,00 all'anno.

MODALITÀ E TEMPI DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni si articoleranno in due fasi:

FASE 1 - Preiscrizione obbligatoria: Aperta da martedì 29 settembre (ore 8:00) a domenica 11 ottobre 2026 (ore 23:59). La procedura deve essere effettuata online accedendo ai servizi del portale P.A. tramite l'applicativo SICE all'indirizzo gov.sm. Per l'attivazione di ciascun gruppo è richiesto un numero minimo di 10 iscritti.

FASE 2 - Conferma e Pagamento: Al termine delle preiscrizioni, le famiglie riceveranno una comunicazione ufficiale con la conferma dell'attivazione del gruppo e le indicazioni per il pagamento della quota vincolante.

Per informazioni e contatti:

E-mail: giochiamoallosport@pa.sm

Telefono: +378 (0549) 887184

Sito Web: www.istruzioneecultura.sm

c.s. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura





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