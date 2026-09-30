Ripartono le preiscrizioni per "Giochiamo allo Sport" A.S. 2026-2027

Aperte le adesioni online dal 29 settembre all’11 ottobre per le attività sportive pomeridiane rivolte agli alunni della Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola Superiore e Centro di Formazione Professionale.

Ripartono le preiscrizioni per "Giochiamo allo Sport" A.S. 2026-2027.

Il Dipartimento Istruzione e Cultura – Attività Extrascolastiche e Centri Estivi annuncia la ripartenza del progetto pomeridiano “Giochiamo allo Sport” per l’Anno Scolastico 2026-2027. Le attività, dirette dalla referente Prof.ssa Veronica Valentini, prenderanno il via il 3 novembre 2026 e si concluderanno il 31 maggio 2027.

Il progetto offre un’ampia gamma di discipline sportive destinate a studentesse e studenti di ogni ordine scolastico, promosse con l’obiettivo di incoraggiare uno stile di vita attivo, la socializzazione e il benessere fisico:

MODALITÀ E TEMPI DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni si articoleranno in due fasi:

FASE 1 - Preiscrizione obbligatoria: Aperta da martedì 29 settembre (ore 8:00) a domenica 11 ottobre 2026 (ore 23:59). La procedura deve essere effettuata online accedendo ai servizi del portale P.A. tramite l'applicativo SICE all'indirizzo gov.sm. Per l'attivazione di ciascun gruppo è richiesto un numero minimo di 10 iscritti.

FASE 2 - Conferma e Pagamento: Al termine delle preiscrizioni, le famiglie riceveranno una comunicazione ufficiale con la conferma dell'attivazione del gruppo e le indicazioni per il pagamento della quota vincolante.

Per informazioni e contatti:

c.s. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura


[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy