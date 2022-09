Riprende anche il trasporto pubblico scolastico

Riprende la scuola e riprende anche il trasporto pubblico per le scuole. Quest’anno a differenza degli ultimi anni la situazione è molto cambiata. Sui mezzi pubblici si torna alla capienza normale. Rimane per ora l’obbligo della mascherina a bordo. Non ci saranno le corse aggiuntive che erano state attivate negli ultimi due anni. Si torna, quindi, alla situazione pre Covid, a parte i potenziamenti e miglioramenti che sono entrati a regime nelle corse del trasporto pubblico, da Metromare ad alcune altre linee, in particolare verso l’entroterra. Ci sarà, in ogni caso, una prima fase di assestamento, anche dovuta all’orario provvisorio delle prime settimane. Inoltre, bisognerà tener presente l’incremento della popolazione scolastica, circa 600 studenti in più, di 200 solo nel polo di Morciano. Insieme all’ Agenzia Mobilità e a Start terremo monitorata la situazione per intervenire nelle situazioni più critiche. Chiediamo collaborazione anche ai presidi per trovare soluzioni ai problemi che dovessero emergere. Ben sapendo che in questa fase non ci sono per il trasporto pubblico risorse economiche aggiuntive particolari. Ovviamente, un appello particolare va rivolto agli studenti affinché la ripresa della scuola sia segnata dal rispetto delle regole e da comportamenti ispirati al senso di responsabilità, così daremo, insieme, un segnale importante di ritorno alla normalità.

