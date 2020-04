Riprende il percorso “Adolescenti e Genitori: l’età delle opportunità”a cura del Centro per le famiglie del comune di Rimini Video lezioni e rapporti genitori ai tempi del Covid-19.

Lo scenario familiare è cambiato tantissimo da due mesi a questa parte: genitori e figli chiusi in casa, in convivenza inedita a tutte le ore della giornata, bambini e ragazzi alle prese con la didattica a distanza. Dentro le mura di casa convivono i bisogni di ciascuno, le emozioni potenti di ciascuno, ma anche la consapevolezza che in questo momento particolare non si possa perdere l’occasione di rafforzare le relazioni familiari. Per questo il Comune di Rimini ha scelto di riaprire il percorso dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi preadolescenti ed adolescenti. L’obbiettivo è quello di riprendere ciò che era stato bruscamente interrotto a fine febbraio: ovviamente la modalità sarà differente, la possibilità di confrontarsi con gli esperti e tra genitori avverrà in videoconferenza.

Questi i tre appuntamenti da non perdere:

E’ SEMPRE BELLO (?)* - Martedì 28 Aprile 2020 - ore 20.45 L’affettività e la sessualità: come vivere l'intimità, virtuale o reale, alla ricerca del senso più profondo delle relazioni. Dott.ssa Chiara Casadei e Dott.ssa Caterina Rivola

MAMMA CHE FAME! - Giovedì 7 maggio 2020 - ore 20.45 Adolescenti dall'acne al peso, i consigli pratici e le ricette bio della nutrizionista. Dott.ssa Stefania Ruggeri

ADOLESCENTI IN STOCK - Giovedì 21 maggio 2020 - ore 20.45 La moda tra identità e apparenza Prof. Giampaolo Proni

Le videoconferenze verranno realizzate attraverso la piattaforma digitale JITSI MEET, (https://jitsi.org/jitsi-meet/) si potrà partecipare da PC, smartphone o Tablet (per chi utilizzerà smartphone o Tablet verrà richiesto di scaricare l'App).

Due giorni prima dell'incontro verrà pubblicata, sulla pagina Facebook del Centro delle Famiglie (https://www.facebook.com/centrofamiglierimini/), e sulla pagina del sito del Comune, https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/centro-le-famiglie la password per partecipare all'incontro.

Per chi ne avesse necessità può contattare il Centro per le famiglie nei giorni che precedono ciascun incontro, al numero 0541.793860, ed avere tutto il supporto tecnico per poter poi accedere all'incontro.

Di seguito il link con la notizia sulla pagina del Comune: https://www.comune.rimini.it/archivio-notizie/adolescenti-e-genitori-leta-delle-opportunita “Il Centro per le famiglie del Comune di Rimini – spiega l’Amministrazione comunale - in questo momento così delicato, si è messo in azione per trovare modalità alternative per accompagnare le famiglie nella nuova quotidianità. Così sono stati attivati e si attiveranno percorsi a distanza per genitori in attesa e neogenitori, sono attivi i percorsi di consulenza on line, sono stati creati video e tutorial per proporre semplici attività per bambini e genitori da riproporre a casa. Servizi che si plasmano alle nuove necessità grazie agli strumenti tecnologici di cui ci siamo dotati per proseguire le consulenze di aiuto e formazione”.



