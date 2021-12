Giovedì 9 dicembre riprende la Scuola di formazione politica dei GDC alle ore 18 in forma ibrida (su prenotazione in presenza e online) per tematizzare la “crisi della democrazia”, cercando di analizzare che cosa precisamente percepiamo come crisi, e come si potrebbe nuovamente creare fiducia e voglia di partecipazione nella popolazione. Sfiducia nei partiti e nei politici, mancanza di forza inclusiva della democrazia, disinteresse al bene comune in una società individualizzata: questi e altri fenomeni non accadono per la prima volta. La novità dei nostri tempi sta nel fatto che attraverso i digital media, l’intelligenza artificiale e la trasformazione della società in “infosfera” avvengono dei processi che sono stati descritti come “democrazia in diretta” o “dimagrimento della democrazia”, in cui le dinamiche sono sempre più fluide e dove mancano le “grandi narrazioni” capaci di creare ancora un consenso largo. Ovviamente, ciò va a discapito della capacità inclusiva della stessa democrazia. In questo momento, non possiamo certamente avere l’illusione di poter “risolvere” con una semplice ricetta questa “crisi” della democrazia. Ciò che possiamo fare, però, è di ripensare ai valori fondamentali della democrazia, riqualificarli e assicurare che saranno una solida base anche per le nuove forme e dinamiche che si realizzeranno in futuro. La scuola di formazione politica, infatti, vuole creare proprio questa presa di coscienza che è motivazione per l’agire e l’impegnarsi in prima persona per un futuro democratico per tutti. Vi aspettiamo quindi questo giovedì 9 alle ore 18:00 con il Professor Markus Krienke della Fondazione Adenauer per riflettere insieme su questo nuovo ciclo di incontri. Per prenotazioni contattare l’ufficio PDCS allo 0549991193 o a info@pdcs.sm

L’Ufficio Stampa dei GDC