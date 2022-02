Riprendono i corsi di cinese dell'Istituto Confucio

Riprendono i corsi di cinese dell'Istituto Confucio.

L’Istituto Confucio San Marino comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua cinese che si terranno online a partire dal prossimo 7 marzo. Docenti madrelingua vi aiuteranno ad imparare o approfondire questa antica lingua, sia a livello grammaticale che di pronuncia. I corsi partono dal livello principiante fino a quelli più avanzati (corrispondenti ad HSK 4) e prevedono l’insegnamento sia per studenti che per adulti. Le lezioni saranno tenute in italiano e in inglese e al termine è possibile conseguire la certificazione internazionale HSK. Durante i corsi apprenderete anche le forme più colloquiali e informali per esprimervi, aspetti molto importanti che non potrete certo trovare in un libro di testo. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 2 marzo 2022 a istitutoconfucio@unirsm.sm La prima settimana è di prova gratuita ed è previsto uno sconto del 20% per chi, terminato il primo corso, vorrà proseguire con i corsi successivi. Per ulteriori informazioni contattare l’Istituto Confucio allo 0549-882505/882506. Imparare il cinese è una opportunità per arricchire la vostra cultura e aumentare le vostre opportunità di lavoro.

c.s. Istituto Confucio San Marino

[Banner_Google_ADS]



File allegati Corsi primavera 2022

I più letti della settimana: