Riprendono i lavori del Day Hospital di Oncologia dell'Ospedale di Stato

Da lunedì scorso sono ripresi i lavori di ristrutturazione e adeguamento del Day Hospital di Oncologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.

La riapertura del cantiere rappresenta un passaggio importante all’interno di un percorso che, dopo una fase di sospensione, ha portato a una revisione dell’impianto progettuale con l’introduzione di migliorie e adeguamenti strutturali finalizzati a rispondere in modo più mirato alle esigenze di chi affronta percorsi terapeutici oncologici e di chi opera quotidianamente nel reparto.

Il progetto di ristrutturazione interessa un’area di circa 500 metri quadri al quinto piano dell’Ospedale di Stato.

L’intero intervento porterà una riorganizzazione sostanziale degli ambienti dedicati all’assistenza oncologica. In particolare, il Day Hospital sarà dotato di un’area per la somministrazione delle terapie con postazioni in open space e di una stanza singola pensata per garantire, quando necessario, maggiore riservatezza e comfort. Sono previsti inoltre ambulatori medici per visite e medicazioni, spazi di accoglienza e ricevimento, uffici per il personale sanitario, oltre a locali accessori e spazi tecnici. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai servizi igienici, con soluzioni orientate all’accessibilità e alla funzionalità.

Sul piano impiantistico e strutturale, l’intervento comprende il rifacimento integrale delle pavimentazioni, la sostituzione degli infissi interni e il rinnovo completo degli impianti elettrici e idro-sanitari.

È prevista inoltre l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione estiva e di un nuovo impianto dei gas medicinali, componente essenziale per l’erogazione delle terapie in condizioni di sicurezza e appropriatezza.

Interventi mirati riguardano anche la sicurezza antincendio attraverso la realizzazione di compartimentazioni antincendio, l’installazione di un impianto di rivelazione incendi e di quadri di intercettazione, in conformità alla normativa vigente.

La consegna dei lavori è prevista entro la fine dell’anno in corso.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma della Segreteria di Stato per la Sanità e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di ammodernamento delle strutture sanitarie pubbliche, che vede, in corso ad oggi anche i lavori per il rifacimento della pavimentazione esterna della Casa di Riposo e RSA La Fiorina e la completa ristrutturazione del Centro per la Salute di Borgo Maggiore in fase di completamento. Mentre altri interventi sono già programmati o in fase di progettazione.

L’obiettivo complessivo è assicurare ai pazienti oncologici e alle loro famiglie ambienti più funzionali, dignitosi e sicuri, e offrire al personale condizioni operative adeguate alla complessità e alla delicatezza delle cure erogate.

Un ringraziamento particolare va all’Associazione di volontariato ASLEM, che contribuirà in modo significativo al progetto finanziando tutti i nuovi arredi interni del Day Hospital: un supporto concreto che rafforza ulteriormente la collaborazione tra sistema sanitario pubblico e realtà del territorio.

Il Segretario di Stato Marco Gatti - contattato telefonicamente – dichiara che la ripresa dei lavori per il Day Hospital di Oncologia costituisce un segnale concreto dell’impegno delle Istituzioni nel continuare a investire sulla qualità dei luoghi di cura. Un servizio più funzionale, sicuro e attento alla riservatezza rappresenta un sostegno concreto agli assistiti e alle loro famiglie, chiamate ad affrontare un percorso spesso complesso e prolungato. In questo contesto, si ringrazia sentitamente ASLEM per la scelta di finanziare i nuovi arredi: un contributo di grande valore, che testimonia la sensibilità e la vicinanza delle associazioni di volontariato ai bisogni reali dei cittadini.

“La ristrutturazione degli spazi e l’aggiornamento impiantistico erano interventi necessari e non più procrastinabili e per questo già previsti e avviati dalla precedente amministrazione. La ripresa dei lavori per la quale ci siamo impegnati fin da subito, consentirà all’oncologia ISS di migliorare l’operatività quotidiana e l’accoglienza, con un’attenzione specifica alla privacy, ai flussi e alla sicurezza – afferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie ISS Alessandro Bertolini –. Interventi come questo, insieme a quelli in corso e programmati sulle altre strutture dell’ISS, contribuiscono a rendere più adeguati gli ambienti alle esigenze assistenziali, valorizzando il lavoro dei professionisti e la qualità complessiva dell’esperienza di cura. Grazie ancora una volta alle associazioni di volontariato e in particolare oggi all’Aslem per questo importante e significativo contributo a sostegno dell’ISS e quindi a favore dell’intera collettività”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità - ISS







