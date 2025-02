Riprendono le domeniche in musica dell’Istituto musicale Sammarinese, si inizia con i mondi meravigliosi di Franco Battiato

Si riparte domenica 16 febbraio 2025 alle ore 17:30, presso la Sala Riunioni dell’Istituto Musicale Sammarinese in via N. Bonaparte 4, San Marino Città, con una nuova edizione delle Domeniche in Musica, organizzate dall’IMS, curate e condotte da Michele Selva. La cifra degli incontri è ancora una volta quella dello “sconfinamento”, dell’abbattimento e del necessario incontro tra generi musicali. La rassegna nasce con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello della Città di San Marino. Il primo appuntamento tocca in questo senso una delle figure più amate, caleidoscopiche e trasversali del panorama musicale italiano: Franco Battiato. Si ripercorrerà la lunga carriera del cantautore e compositore dagli inizi milanesi passando per i successi più conosciuti fino alle incursioni nel mondo “classico” e in quello del pensiero più strettamente filosofico e spirituale. Il tutto colorato da ascolti, letture, visioni di un pensiero assoluto che non manca di affascinare e catturare. Al termine si terrà una piccola degustazione in collaborazione con Enoteca Valentini, come occasione di piacevole incontro eno-musicale. Il secondo incontro è previsto per domenica 2 marzo 2025 con la monografia dedicata al compositore Luciano Berio con esibizioni musicali di allievi dell’IMS. Ingresso € 5. Per Info: Tel. 0549 - 883104 - web: www.ims.sm - mail: info@ims.sm

cs Ims