Ripresa piena operatività per Poste San Marino S.p.A.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo, Federico Pedini Amati, e Poste San Marino S.p.A. comunicano che in data 03/06/2020, a seguito di un incontro promosso e presieduto dalla Segreteria di Stato con delega alle Poste, è stato raggiunto un accordo tra il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Direzione Generale di Poste San Marino S.p.A. e i rappresentanti delle OO.SS sulla nuova articolazione oraria necessaria per la ripresa della piena attività di Poste San Marino S.p.A. nel pieno rispetto del Decreto Legge 31 maggio 2020 n. 96. Si ringraziano i dipendenti tutti e le Organizzazioni Sindacali che li rappresentano per la collaborazione offerta e il senso di responsabilità dimostrata.

c.s. Poste San Marino

