Ripristinato il numero di posti letto massimo previsto alla RSA La Fiorina.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha ripristinato, nelle settimane scorse, la completa capacità di posti letto della RSA/Casa Protetta UOC Assistenza Residenziale Anziani alla Fiorina. Da diverse settimane, infatti, è stata definitivamente riconvertita la “Zona Rossa” all’interno della struttura pubblica dove era stata allestita l’area di isolamento quando era necessario assistere ospiti positivi al virus SARS-CoV-2. In ragione della fine dell’emergenza e dell’andamento della pandemia, su impulso anche della Segreteria di Stato per la Sanità, il Comitato Esecutivo ISS ha deciso di ripristinare la piena operatività della struttura di Fiorina, riportando a 114 il numero posti letto residenziali disponibili, a cui aggiungere due posti letto dedicati ai soggiorni di sollievo. Una decisione che ha già comportato una riduzione dei tempi di attesa per l’inserimento di nuovi ospiti.

“Siamo davvero contenti, dopo i difficili anni dell’emergenza pandemica – dichiara la Direttrice della UOC Assistenza Residenziale Anziani Cinzia Cesarini – di aver potuto ampliare l’accoglienza della RSA e poter così procedere con nuovi inserimenti, andando incontro alle necessità e richieste di tante famiglie sammarinesi. La RSA non ha mai interrotto, pur nelle difficoltà, il servizio d’assistenza e le attività interne in favore degli ospiti, ora assistiamo a una fase di completa ripresa e colgo questa occasione per ringraziare l’intenso lavoro svolto da tutto il personale della struttura”. “L’assistenza residenziale rappresenta uno dei servizi sul territorio di fondamentale importanza per la comunità sammarinese e viene portato avanti spesso in silenzio – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere -. Superata la sfida della pandemia, non possiamo che confermare l’impegno di tutto il Comitato Esecutivo nel prevedere nel nuovo atto organizzativo la riformulazione del servizio, attraverso un rafforzamento della componente clinica-assistenziale. Vorrei ringraziare tutto il personale che quotidianamente svolge un lavoro prezioso per la salute dei nostri anziani”.

