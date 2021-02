"Ripristino preferenza unica", Davide Forcellini anticipa l'Istanza d'Arengo

I sottoscritti cittadini sammarinesi rivolgono la presente istanza d’Arengo alla LL. EE.:

- visto l'esito del referendum propositivo del 15 Maggio 2016 che ha previsto l'introduzione della preferenza unica,

- vista la legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3 “Modifiche alla Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche. Disposizioni relative al voto di preferenza” che recepiva l'esito referendario con una vittoria del 54.76%,

- vista altresì la legge qualificata 5 agosto 2019 n.2 "Nuove norme in materia elettorale" che invece con l'articolo 4 ha ripristinato la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta per i soli elettori residenti in territorio,

- visto che l'articolo 4 di suddetta normativa produce una disparità tra elettori in territorio e fuori territorio che invece possono manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta,

gli istanti chiedono l’abrogazione dell'articolo 4 della legge qualificata 5 agosto 2019 n.2 "nuove norme in materia elettorale", al fine di ripristinare la preferenza unica, nel rispetto della volontà popolare sancita dall'esito del referendum, istituto di democrazia diretta.

c.s. Davide Forcellini