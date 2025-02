Riqualificazione dell’Ex Tiro a Volo: un nuovo spazio di aggregazione e studio per i giovani di San Marino

La Giunta di Castello della Città di San Marino, con il prezioso aiuto di persone volenterose, ha avviato un’importante opera di riqualificazione delle sale dell’Ex Tiro a Volo, un luogo di grande valore per la nostra comunità. Si è partiti dalla sala principale che, dopo l'intervento da parte dell'AASP l'installazione di una nuova porta antipanico, è stata completamente imbiancata e ripulita da vecchi orpelli. Questa questa sala, molto apprezzata per i momenti di festa e aggregazione tra i giovani, è pronta a tornare ad ospitare anche eventi sociali e culturali. L’obiettivo principale per l’anno in corso è quello di inaugurare una nuova aula studio nella sala adiacente, destinata a diventare un punto di riferimento per i ragazzi di tutti i castelli. Questo spazio offrirà loro l’opportunità di incontrarsi, socializzare e condividere il momento dello studio, in un ambiente che promuove la collaborazione e il rispetto. Con il valore aggiunto di spazi esterni ampi e pronti ad essere vissuti. Con questa iniziativa, la Giunta intende non solo valorizzare gli spazi pubblici, ma anche rispondere alle esigenze della nostra comunità, creando opportunità concrete per la crescita e la formazione delle giovani generazioni. Un impegno che conferma la volontà di costruire una San Marino sempre più inclusiva, dinamica e al servizio dei suoi cittadini.

Giunta di Castello della Città di San Marino

