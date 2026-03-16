Risate e nuovi talenti: a Verucchio torna Locomix

Risate e nuovi talenti: a Verucchio torna Locomix.

Otto comici in gara al Teatro Pazzini per la prima selezione della 19ª edizione

La comicità emergente torna protagonista a Verucchio. Sabato 21 marzo alle ore 21:15 il Teatro Eugenio Pazzini ospiterà la prima serata di selezione della 19ª edizione di Locomix, il concorso dedicato ai nuovi talenti della comicità organizzato dall’Associazione Locomotiva in collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia. Sul palco saliranno otto comici provenienti da diverse province italiane, ognuno con otto minuti a disposizione per conquistare il pubblico con il proprio stile e il proprio repertorio. A decidere chi accederà alla finale sarà proprio il pubblico presente in sala, che al termine della serata voterà il proprio preferito. Il concorrente più votato si qualificherà direttamente per la finale, in programma sabato 18 aprile 2026 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino. In gara nella serata di Verucchio ci saranno Marco Bettelli (Betto) da Bologna, Claudio Chiani (Claudio Nebbi) da Rimini, Giampiero Lucchi (Mago Giampiero Lucchi) da Ravenna, Fabio Ricciotti (Bbafio) da Rimini, Laura Spimpolo da Bologna, Oscar Strizzi dalla provincia di Chieti, Dario Stroscio dalla provincia di Massa-Carrara e Valentina Vellucci da Bologna. A guidare la serata saranno Ettore Mularoni dell’Associazione Locomotiva e Daniele Dainelli della Compagnia Fratelli di Taglia, mentre l’accompagnamento musicale sarà affidato al gruppo I Beati Precari. Ospite della serata sarà il comico forlimpopolese Enrico Zambianchi, che nei suoi monologhi ama osservare piccoli dettagli della vita quotidiana per trasformarli in situazioni comiche sorprendenti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 320 576 9769. Il concorso Locomix è patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino, dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, dagli Istituti Culturali di San Marino, dal Comune di Verucchio, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Ministero della Cultura e dalla Rete Teatrale Valmarecchia.

C.s. Ass. Locomotiva

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